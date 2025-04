Ilnapolista.it - Laporta: «Il comunicato della Liga è un altro tentativo di destabilizzarci, Olmo e Pau Victor sono iscritti regolarmente»

Il presidente del Barcellona Joanha risposto oggi alprima del pranzo con i dirigenti dell’Atletico Madrid per la partita di questa sera di Coppa del Re.A seguitoriduzione del tetto salariale, il Barça si ritrova nuovamente a rischio con l’iscrizione al campionato di Danie Pau: «Ilè undie Pau»Le dichiarazioni diriportate dal Mundo Deportivo:«A volte ho la sensazione che non sia un caso. Oggi giochiamo una semifinale a Madrid contro l’Atlético, che spero sarà un grande spettacolo. Che vengano fuori queste tipo di cose per iniziare a far polemica non è un caso. È undi destabilizzare la nostra squadra. A volte ho la sensazione che non possconfiggerci in campo e quindi cercano di farlo negli uffici, e come presidente del Barça non posso permetterlo.