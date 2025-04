Quotidiano.net - Lancio del Blue Economy Magazine: l'importanza dell'economia blu in Italia

"E' giunto il momento di dare voce ad un settore, l'blu, che non ha voce". Lo ha detto il ministroa Protezione civile e del mare, Nello Musumeci, alla presentazione al Senato del nuovo settimanale "", edito daMedia, l'editore del Secolo XIX di Genova. "Disi parla troppo poco - gli ha fatto eco il viceministro all'Edoardo Rixi -. Non è ancora entrata nella coscienza comune". Per Rixi "mancano professionalità orientate al mare. I giovani devono guardare a questo settore. Tutti i diplomati al Nautico trovano Lavoro". "Per troppo tempo la gente ha ignorato la- ha detto il presidentea Regione Liguria, Marco Bucci -. Se chiudessimo tutti i porti, in 15 giorni non avremmo più l'. L'è un molo enorme sul Mediterraneo.