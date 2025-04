L’altro Endrick e la sua metamorfosi come calciatore

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-02 18:35:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Quello diNon è una posa o molto meno. Il brasiliano ha detto alla fine del partito che La tua unica ricetta è lavorare e lavorareperché sai perfettamente cosa hai in anticipo. Lo ha riconosciuto e ha sottolineato. Sono chiamati Rodrygo, Bellingham, Vinicius e Mbappé. È sincero perché quella stessa risposta ha dato colleghi e membri dello staff tecnico quando gli hanno chiestosi sentiva nei momenti in cui non è apparso in campo.Non è lo stesso di quando è arrivato l’estate scorsa. È cresciuto nel suo calcio mentale e nel suo calcio. Il lavoro quotidiano a Valdebebas lo sta facendo Molto più di un marcatore. È piùe il suo raggio d’azione non si limita più all’area.Tennesso il passaggio con il Vinicius fuori per la carriera di, che quindi risolve un cucchiaio contro RemiroOvviamente vorrebbe avere più presenza e apparire di più, maquando Brasilia ha lasciato essere un ragazzo di 10 annisa che l’unica cosa che può aiutarti è il lavoro quotidiano e,stai facendo, aggiungere altri valori al tuo calcio.