Ilnapolista.it - LaLiga riduce il tetto salariale del Barcellona: Dani Olmo e Pau Victor sono di nuovo a rischio (As)

Leggi su Ilnapolista.it

As segnala cheha preso nuovi provvedimenti in relazione alla nuova situazione finanziaria del. I catalani hanno dovuto sospendere la pianificazione della prossima stagione finché non sarà chiarita la vendita dei Vip Box (i posti privilegiati negli stadi, noti anche come Sky Box, ndr), avvenuta tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, per mantenere le licenze die Pau. I conti non tornano eha deciso di ridurre ildella squadra dele di presentare un reclamo contro il revisore dei conti di quella vendita.Leggi anche: La Liga contro il: legami sospetti con una società partner del Camp Nou per l’acquisto diTelenovela: la Liga non molla eè diAs ha anche riportato il comunicato integrale della Liga.