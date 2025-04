Tpi.it - L’aggressione di Sara Campanella ripresa da una telecamera di sicurezza | VIDEO

Leggi su Tpi.it

Un, che mostra gli ultimi istanti di vita di, la 22enne morta sgozzata in strada a Messina davanti a decine di persone, è stato mandato in onda in esclusiva dal Tg1. Il filmato è tratto dalle telecamere didi un distributore di benzina, non molto distante da dove Stefano Argentino ha ucciso la ragazza. Nelle immagini si vede la studentessa camminare insieme al suo assassino per un breve tratto vicino allo stadio Gazzi di Messina. I due passano dietro al gabbiotto di un benzinaio, poi, per qualche secondo, spariscono dall’inquadratura. Forse in quell’arco di tempo discutono, mentre, poco dopo, si vedecamminare e proseguire verso la fermata dell’autobus quando raggiunta dall’uomo che poco dopo la ucciderà.Il femminicidio di #a #Messina.