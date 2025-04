Lagarde | nel mondo capovolto Paesi Ue devono cooperare per competere

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 apr. (askanews) – In una fase in cui bisogna gestire le sfide poste dall’amministrazione Trump negli Usa, ma anche quelle che arrivano dalla Cina o altri “giganti globali”, idella Unione europeaper”. Due concetti apparentemente contraddittori ma che “in unsottosopra hanno perfettamente senso”, secondo la presidente della Bce, Christineè intervenuta in occasione del conferimento a Dublino del premio “Sutherland Leadership Award”, che commemora il politico irlandese Peter Sutherland. Il suo discorso in generale, come quelli di molti altri esponenti Ue in questa fase, carica di enfasi la situazione attuale, equiparandola a una crisi inattesa che debba portare a provvedimenti e riforme che altrimenti risulterebbero magari più difficili da far passare (come è avvenuto con Covid e guerra in Ucraina).