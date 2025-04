Movieplayer.it - Lady Oscar: il film animato, Le rose di Versailles, ha una data di debutto ufficiale su Netflix

Ecco quando uscirà sulla piattaforma streaming il nuovo e atteso lungometraggio d'animazione tratto dal manga di Riyoko Ikeda.ha annunciato l'arrivo sulla propria piattaforma streaming del nuovodi, intitolato Ledi, basato sull'omonimo manga di Riyoko Ikeda. Dopo essere uscito nelle sale cinematografiche giapponesi lo scorso 31 gennaio, ilè pronto a sbarcare anche in streaming in Italia, per la gioia di tutti i fan. Ladi uscita di LediIlsarà disponibile suil prossimo 30 aprile, e da quanto risulta dalle ultime informazioni, la versione sarà comprensiva del doppiaggio italiano. Ilè diretto da Ai Yoshimura, con la .