Ilrestodelcarlino.it - Laboratorio sensoriale all’asilo

nido Il Bruco di San Mauro Pascoli bambini e bambine imparano a conoscere le verdure grazie alattivato in collaborazione con Sodexo. Il progetto, avviato in fase sperimentale sui 21 bambini della sezione ’papaveri’, si propone di guidare i più piccoli alla scoperta di verdure e ortaggi accompagnandoli, attraverso l’esperienza diretta, nel familiarizzare con questi prodotti e quindi superare timori o resistenze che si presentano al momento del pasto. L’invito a sperimentare le verdure attraverso l’osservazione di colore e forme, la manipolazione e il riconoscimento delle sensazioni tattili, la scoperta di odori, profumi e non da ultimo il gusto, consente loro di mettersi alla prova, con effetti positivi sul processo di costruzione della propria identità, e, al contempo, di fidarsi gradualmente del cibo proposto al nido.