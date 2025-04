Lanazione.it - Laboratori Permanenti in tournée con tre proprie produzioni

Arezzo, 2 aprile 2025 –prosegue leattività nel mese di aprile portando intre. Il primo appuntamento è per sabato 5 aprile ore 20.30 presso il Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino ospiti della Compagnia Atto2 con lo spettacolo WOMAN BEFORE A GLASS – Intorno a Peggy Guggenheim; testo di Lanie Robertson, traduzione italiana di Gloria Bianchi, con Caterina Casini, costumi di Stemal Entertainment srl, scenografia di Stefano Macaione, regia di Giles Smith. Una performance per una sola attrice divisa in quadri che raccontano gli ultimi anni di Peggy Guggenheim. Il linguaggio è disinvolto e trasgressivo come la stessa Peggy. Lo spettacolo, basato sul rapporto tra testo e multimedialità, è un racconto intimo di Peggy dove tutto il mondo che la circonda è evocato attraverso le immagini che scorrono con la tecnica del video-mapping.