Ilrestodelcarlino.it - La Vis scalda i motori per il derby col Rimini. Di Paola e compagni mirano alla vittoria

Con un Cannavo’ in più (rientrato regolarmente in gruppo) e un Nicastro in meno (squalificato) la Vis cercherà di regalare l’ennesima grande gioia stagionale al proprio popolo. Quella contro ilè vissuta infatti da tutto il mondo biancorosso come una partita speciale e gli uomini di Stellone vogliono trasformare il prossimo sabato in un dì di festa. Sotto la spinta della propria gente Difaranno di tutto pur di agguantare la, sfumata ad Ascoli a causa degli ormai tipici episodi arbitrali avversi. Una Vis che anche al Del Duca ha fatto la voce grossa, confermando l’ottima condizione atletica già espressa da Stellonevigilia. A quattro gare dal termine i pesaresi si trovano in una condizione psico-fisica tale da poter sognare in grande e unacontro ilgli consentirebbe di affrontare la volata finale sulle ali dell’entusiasmo.