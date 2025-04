Ilfattoquotidiano.it - La verità del primo allenatore di Alcaraz: “Ha un grande problema di distrazione, lo faceva fin da bambino”

“Si dimenticava persino di portarsi le racchette o le bottiglie d’acqua in campo. Ha unlegato alla“. Carlos, a detta del suoKiko Navarro, ha la testa fra le nuvole fin da. Nel corso di un’intervista dello scorso dicembre concessa a Relevo, ripresa ora da Supertennis, il coach ha cercato di capire come mai il numero 3 del ranking Atp stia attraversando un periodo di forma così complicato. Se qualche mese fa le sue parole potevano sembrare quasi ridicole, dopo le prestazioni offerte dal giovane campione spagnolo in questo inizio di 2025 la teoria di Navarro viene riletta sotto una nuova luce. E potrebbe essere davvero una spiegazione, almeno parziale, delle difficoltà di.Con il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, costretto a stare in poltrona a causa della sospensione rimediata per il caso Clostebol, lo spagnolo puntava a sottrargli lo scettro.