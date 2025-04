Ilnapolista.it - La Uefa decide sul rientro della Russia. As sicuro: “Rimarranno fuori dalle competizioni per club e nazionali”

Uno dei temi centrali del congresso di Belgrado – che si terrà domani al Sava Congress Centar – è la possibile riammissioneall’internoa condizione che Putin garantisca un cessate il fuoco nella guerra con l’Ucraina.Secondo la stampa vicina al Cremlino, il presidente, Aleksander Ceferin, sarebbe disposto a sottoscrivere l’accordo, ma invece dalla Spagna giungono notizie completamente opposte.Lasarà riammessa nella? Le ultime dalla SpagnaI colleghi di As, ad esempio, riferiscono che tale possibilità non sarà nemmeno presa in considerazione. “I russipere per, poiché non spetta al Congressorlo. Nemmeno il Comitato, riunitosi mercoledì a Belgrado, lo ha fatto”, si legge sul noto portaleAs riporta poi le parole del presidenteFedercalcio tedesca Bernd Neuendorf: «La verità è che la situazione che ha portato alla sospensione delle squadre russe non è cambiata.