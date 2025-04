Amica.it - La trovata di stile di Queen Mary. Effetto sorpresa

Leggi su Amica.it

Quale miglior momento per osare con il propriose non durante la visita ufficiale a Parigi, capitale della moda internazionale. La Reginadi Danimarca è arrivata in Francia in visita da Macron e la sua First Lady con un look del tutto rinnovvato. La sua evoluzione diparigina è iniziata in punta di piedi, con un tailleur bianco impeccabile, per poi culminare nell’ultima, irresistibile,di. Nell’ultima giornata della visita ufficiale, la coppia reale ha partecipato a una cerimonia simbolica a bordo di una barca sulla Senna a Parigi. Durante l’evento, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha accolto i sovrani e con loro ha firmato una dichiarazione congiunta di cooperazione tra la città di Parigi e la città di Copenaghen.