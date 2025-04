.com - La tavolozza della natura: il segreto dei colori dell’acqua

Leggi su .com

Vi è mai capitato di trovarvi davanti a una distesa d’acqua turchese che vi ha fatto sognare un tuffo immediato, o al contrario, di arricciare il naso davanti a uno stagno dall’aspetto torbido e poco invitante? Dietro queste reazioni istintive si nasconde una sofisticata comprensione del mondole che tutti possediamo, anche senza esserne consapevoli. L’acqua, elemento fondamentale per la vita sulla Terra, comunica con noi attraverso il suo colore, raccontando storie di ecosistemi sani o in difficoltà, di purezza o di inquinamento.Il colorenon è solo una questione estetica. È un codice cromatico che rivela la composizione chimica, biologica e fisica di questo prezioso elemento. Mentre contempliamo il mare cristallino delle Maldive o il blu profondo del Lago di Crater in Oregon, stiamo osservando un fenomeno scientifico che può dirci molto sulla salute dei nostri ecosistemi acquatici.