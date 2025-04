Iltempo.it - La svolta per colpire Trump dopo i dazi: abbassiamo i tassi d'interesse

Il grande giorno è arrivato. Donaldvoleva far partire igià da ieri ma scherzosamente in conferenza ha preferito annunciare la data del 2 aprile per dare un segnale forte. Altro che pesce d'aprile, la questione è seria: via a un pesante piano tariffario con l'imposizione deireciproci e quelli sulle auto che si sommeranno a quelli già introdotti. Gli Usa già applicano una tassa del 25 per cento su tutte le importazioni di acciaio e alluminio, ai quali l'Unione europea ha risposto con tariffe del 50 per cento su whisky americano, motociclette e motoscafi a partire da aprile. Da metà mese arriveranno ulteriorisu gomme da masticare, pollame, semi di soia e altri beni. La reazione dei vari Paesi non si è fatta attendere.non fa sconti a nessuno e le tariffe doganali colpiranno tutti i partner commerciali di Washington.