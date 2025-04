La storia dell’amicizia tra papa Wojtyla e Lino Zani | la passione per la montagna e la fede condivisa

Leggi su Fanpage.it

Giovanni Paolo II e lo scrittore, alpinista e autore televisivosi incontrarono per la prima volta nel luglio del 1984, quandosi occupava degli sciatori in visita sull'Adamello. Dopo la vacanza del Pontefice, tra i due nacque una forte amicizia che l'alpinista ha raccontato in un libro e poi in un film.