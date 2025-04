Ilfattoquotidiano.it - La sposa mette un cartello all’ingresso del ristorante e in tanti le danno della “narcistista”: “Un matrimonio destinato a fallire”. Ecco la foto

I lettori di FqMagazine lo sanno bene: su Reddit il tema matrimoni è gettonatissimo. Ci sono persino varie sezioni e una di queste si chiama subreddit r/WeddingShaming. La storia di oggi arriva da lì e la riprende il New York Post. Che cosa è accaduto? Siamo ad un ricevimento di nozze.location è stato messo un: “Benvenuti aldi Lauren” e, in caratteri molto più piccoli sotto, “con la partecipazione dello sposo” (il cui nome è stato oscurato).Ironia o egocentrismo? I commenti alladelsono statissimi. Per molti si è trattato di una scelta di “cattivo gusto”: “Sembra davvero egocentrica, narcisista, una vera bridezilla”. Cosa vuol dire ‘bridezilla’? È una parola che arriva dall’unione di ‘bride’ () e Godzilla, il famoso mostro e indica unaossessionata dal suo