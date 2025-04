Ilrestodelcarlino.it - La spada pesarese conquista la serie B1, il club esulta: "Risultato eccezionale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un fine settimana ricco di successi per ilScherma Pesaro, che festeggia il raggiungimento dellaB1 con lamaschile, mantenendo nel contempo laA sia con il fioretto maschile che con quello femminile. La gara nazionale a squadre di Piacenza, che ha regalato la promozione alla, è iniziata subito col piede giusto. La squadra maschile - composta da Berti, Casoli, Gai e Lanari - si è imposta nel girone con due vittorie che le hanno permesso di classificarsi al quarto posto al termine del turno preliminare. Il teampassa la prima eliminazione diretta in un finale al cardiopalma, col punteggio di 41-40, contro il Circolo Scherma Collegno, garantendosi così la finale a otto. Poi, nell’incontro che vale la semifinale, i rossiniani dilagano 45-35 contro la forte compagine del Centro Sportivo Genova Scherma e vincono poi di misura in semifinale contro il circolo Scherma Terni per 45-41.