Lanazione.it - La soglia, il viaggio cinematografico dall’infanzia all’adolescenza

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 aprile 2025 – La, ilSabato 5 aprile alle 16 al teatro Masaccio la prima assoluta del film nato dal progetto WONDER dell’istituto comprensivo di Reggello, un percorso di educazione al linguaggioper gli studenti delle scuole primarie. Una produzione Macma in rete con gli istituti comprensivi Masaccio di San Giovanni Valdarno, Dante Alighieri di Cavriglia, Magiotti e Mochi di Montevarchi e con il patrocinio dei comuni di San Giovanni Valdarno, di Cavriglia, di Montevarchi, di Reggello Sabato 5 aprile, a partire dalle 16, il Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà la prima assoluta del film La, diretto da Tommaso Orbi e prodotto da MACMA. Il lungometraggio è frutto del progetto WONDER, realizzato dall'Istituto Comprensivo di Reggello in rete con gli istituti comprensivi Masaccio di San Giovanni Valdarno, Dante Alighieri di Cavriglia, Magiotti e Mochi di Montevarchi.