La risposta a Calenda Apertura di Forza Italia | Ma no ai volenterosi

Ben venga Azione, ma nessuna coalizione di "" europeisti pro Ucraina e tantomeno ristrutturazione del bipolarismo perorato da Silvio Berlusconi. È quanto manda a dire il portavoce diRaffaele Nevi, che boccia l’alleanza utopistica lanciata dal leader di Azione Carlo, ma non gli abboccamenti col partito centrista, specie in vista delle prossime Regionali. Per far vivere la propria collocazione terzopolista, del resto, Azione ha bisogno di provare a far pesare il proprio consenso. E le Regioni sono il luogo più adatto in vista delle Politiche.per parte sua è assolutamente convinto del valore etico, prima ancora che politico, delle proprie ragioni. Ma al suo stesso entourage non sfugge che, al netto dell’audience mediatica, il saldo politico rimane esiguo.