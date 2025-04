Lanazione.it - La riqualificazione della Rocca di Ripafratta in un convegno pubblico

San Giuliano Terme, 2 aprile 2025 - Importante appuntamento al comune di San Giuliano Terme, il prossimo sabato (5 aprile), quando verrà presentato il progetto per ladegli accessi allae la messa in sicurezzastruttura per complessivi 375mila euro, buona parte dei quali finanziati dalla Regione Toscana tramite il bando a supporto delle città murate e delle fortificazioni ottenuto dall'Amministrazione comunale. Presso la sala consiliare alle ore 10,30 interverranno amministratori ed esperti che approfondiranno sull'importante operazione che contribuirà ad implementare le funzionalitàstorica infrastruttura che ha giocato un ruolo fondamentale nei rapporti tra Pisa e Lucca nel medioevo. Il programma è così dettagliato: introduce e coordina il sindaco Matteo Cecchelli; saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionaleToscana Antonio Mazzeo; interventi di Sandro Dell’Innocenti presidentePro Loco“Salviamo La” il professor Marco Giorgio Bevilacqua dell'università di Pisa, presidente del comitato promotore per il recupero e la valorizzazionedi San Paolino a(composto da Comune di San Giuliano Terme, Università di Pisa e Pro loco) e l'ingegner Matteo Machiavelli dell'ufficio tecnico del comune di San Giuliano Terme.