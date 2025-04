Sport.quotidiano.net - La ripresa. Mister Magrini avrà tutti a disposizione. Per Biancon attenzione ai cartellini

Dopo il lunedì di riposo, èieri la preparazione del Siena: nel mirino deieri la trasferta di domenica a Trestina (allo stadio Casini fischio di inizio alle 15). Dal Bertoni sono arrivate buone notizie: sia Cavallari che Di Gianni hanno ripreso a lavorare regolarmente con il gruppo e saranno adiper la partita. Se il primo è pronto a tornare titolare al centro della difesa (domenica scorsa era in panchina, ma non al top), il secondo dovrebbe partire dalle retrovie: il giovane attaccante è reduce da un lungo periodo di stop e come 2006 sta trovando continuità Suplja. Con la speranza che la settimana di lavoro non riservi nuovi intoppi, il tecnicoero potrà contare, per la gara in terra umbra, sull’intera rosa, a eccezione di Ricchi (stagione finita) che prosegue con il proprio programma di recupero.