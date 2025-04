Ilgiorno.it - La rettrice Brambilla: "Ora incontriamo i liceali. Attiriamo pure dall’estero"

"Per noi è chiaro che il nostro presente e futuro è qui, nel campus di Mind, ne parliamo da anni. Ma per i giovani che si iscriveranno - e che oggi sono al secondo e terzo anno del liceo - è una scoperta tutta da fare. Dobbiamo rivolgerci a loro e agli studenti internazionali". Marinadell’università Statale di Milano, guarda i cantieri aperti e inquadra così una delle sfide cruciali, che ha voluto inserire nel piano strategico dell’ateneo. Come spiegare l’operazione Mind ai futuri studenti e gestire la fase delicata delle iscrizioni? "L’orientamento sarà cruciale. Stiamo organizzando incontri con le scuole e anche con i nostri studenti, in modo che si facciano portavoce di questo messaggio perché la comunicazione tra giovani funziona bene. E stiamo lavorando molto sull’attrattività degli studenti internazionali perché qui ci sono tutte le potenzialità per essere un campus europeo: ci saranno infrastrutture di ricerca che non hanno eguali, non solo a livello nazionale.