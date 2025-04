Ilprimatonazionale.it - La Regione Campania va in chiesa a chiedere più immigrati

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 2 apr – Ne abbiamo avuto già ampia dimostrazione ai tempi del Covid, quando – in realtà – pensavamo che avessimo visto di tutto e anche di più. Invece, gli amministratori campani, capeggiati da quel mattatore sempiterno di Vincenzo De Luca, imboscato nel ruolo di deus ex machina, se ne sono inventata un’altra. Chiamati a raccolta gli amici, gli amici degli amici e i loro compagni si sono dati appuntamento nelladi Santa Maria La Nova, dalle parti di Montesanto, e hanno organizzato una due giorni per parlare di immigrazione e di.Il convegno pro-immigrazione patrocinato dallaLa kermesse ospitata nell’anticatrecentesca, dal titolo “Percorsi di inclusione per una nuova cittadinanza”, fortemente voluta dall’ex prefetto di Napoli Mario Morcone, oggi assessore regionale alla legalità e all’immigrazione della giunta De Luca, è stata organizzata proprio dalla