La Recanatese pensa al Teramo | Ci attende l’ennesima battaglia

"Quella di Isernia poteva e forse doveva essere la gara della svolta per laper guadagnarsi quella sudata ed agognata tranquillità nel contesto di una lotta serratissima per evitare i playout. È arrivata invece una sconfitta, forse immeritata almeno nelle proporzioni ma che rende il futuro ancora incerto. Ci saranno state però domenica scorsa delle manchevolezze da parte della squadra? "Non ci sono dubbi – ci dice il dt Josè Cianni – ma a livello di impegno non c’è nulla da rimproverare. Forse il problema è stato l’approccio iniziale che è stato ottimo sia come determinazione che per la cattiveria agonistica dimostrata dai ragazzi. A quel punto abbiamo inconsapevolmente abbassato la guardia ed i nostri avversari ne hanno approfittato e sotto di 2 gol all’intervallo riuscire a rimontare è diventato praticamente impossibile.