La protesta di Londra, con un sapone edibile che sa di fagioli e pane tostato

Pulirsi o mangiare? Il dilemma shakespeariano tra “essere e non essere” ha lasciato spazio e poesia a un altro problema reale che affligge il paese del poeta. Un dilemma molto più pratico. Per molti inglesi, il costo della vita è diventato insostenibile, dopo la Brexit e si annuncia ancora peggiore dopo i dazi di Trump. La capitale inglese risponde con il suo umorismo: lanciare un. Un’arma diche sa si. Dopo la nascita dei profumi edibili, non fa scalpore. Ma è la ragione sociale a renderlo così speciale.Ilche sa diSi chiama “hygiene poverty“, la povertà che riguarda la pulizia personale e l’igiene di cui sono vittime almeno 4,2 milioni di inglesi, lo scorso anno (secondo i dati di YouGov).