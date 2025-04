Corrieretoscano.it - La proposta in consiglio regionale: mantenere le graduatorie delle Oss fino all’esito del concorso

FIRENZE – Tenere in vigore l’attuale graduatoria degli operatori socio sanitari del 2022a quando non entrerà in vigore quella del nuovopubblico unificato per il profilo di Operatore socio sanitario. È questo l’obiettivo delladi legge firmata dai consiglieri Diego Petrucci (Fratelli d’Italia) e Marco Stella (Forza Italia) in discussione nella commissione bilancio del, guidata da Giacomo Bugliani (Pd).Il testo dovrà passare il vaglio anche della commissione sanità, presieduta daEnrico Sostegni (Pd), per il parere secondario per poi tornare alla vilancio prima di arrivare in Aula per la discussione e il voto. Voto che il consigliere Petrucci ha auspicato in tempi brevi per dare attuazione anche ad atti già passati dibattuti ined evitare il ricorso a contratti a chiamata, temporanei o tramite agenzie interinali.