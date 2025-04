Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 5 all’11 aprile 2025: Curro vittima dell’inganno di Ayala

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci attende nelle prossime puntate Lain onda nella settimana dal 5? Al centro dei riflettori troveremo, che fidandosi del conteriporterà Martina a palazzo. Un errore che potrebbe però rivelarsi fatale. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.La: l’inganno diIl conte Ignacio deconvinceràa riportare Martina a palazzo, promettendogli di non agire più contro la ragazza. Dopo averla aiutata a fuggire dal sanatorio,deciderà così di far tornare la giovane a La, fidandosi del conte.Il suo sarà però un grosso errore di valutazione, poiché Ignacio non avrà alcuna intenzione di tener fede alla parola data. Non appena Martina rimetterà piede a palazzo,la affronterà invitandola a ritirarsi in convento per evitare il manicomio o il carcere.