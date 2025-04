Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 3 aprile: Adriano e Catalina ritrovano l'armonia

Leggi su Movieplayer.it

Vediamo cosa accadrà nella puntata de Lain onda giovedì 32025.la passione che sembrava essersi persa. La puntata de Ladi giovedì 3andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle: Lope, Candela e Simona vanno avanti con il loro business delle marmellate. Inoltre,non si sono ancora ripresi del tutto dall'imbarazzo della cena, ma riescono a ritrovare il loro equilibrio. La marchesina desidera organizzare una cena romantica a sorpresa e chiede aiuto a Simona. Intanto, Pia continua a non stare bene e la sua salute sembra poter peggiorare rapidamente da un momento all'altro. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset .