La Procuratrice generale Usa chiede la pena di morte per Luigi Mangione | Omicidio a sangue freddo

, il 26enne italo-americano accusato di aver ucciso il ceo di United Healthcare Brian Thompson, rischia di pagare con la vita l’commesso l’anno scorso a New York. Ladegli Usa, Pam Bondi, ha infatti affermato di aver ordinato ai procuratori federali di rire ladiper il giovane. Inoltre, già dopo il suo arresto a dicembre, il ragazzo era stato indagato pere stalking mentre la procura di New York l’ha successivamente accusato didi primo grado con finalità di terrorismo. Nonostante le gravi accuse ricevute,si è sempre dichiarato innocente.Bondi e ladiper: “La sua azione ha scioccato l’America”Bondi ha spiegato che la decisione dire lacapitale perrientra nell’«agenda del Presidente Trump per fermare il crimine violento e rendere l’America di nuovo sicura».