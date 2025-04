Iodonna.it - La procuratrice generale ha chiesto la pena di morte per l'assassino del manager di UnitedHealthcare Usa Brian Thompson.

New York, 01 apr. (askanews) – LaPam Bondi ha annunciato che chiederà ladiper Luigi Mangione, 26 anni, di origini italiane, accusato di aver ucciso a dicembre ildidavanti a un hotel di Midtown Manhattan. La decisione, ha spiegato, è in linea con l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump che ha riaperto allacapitale dopo la moratoria introdotta da Joe Biden nel 2021. Leggi anche › Giornata mondiale contro ladi, Amnesty: «Abolirla dove c’è ancora» «Un’esecuzione premeditata e a sangue freddo che ha scioccato l’America», ha dichiarato Bondi.Mangione, residente in Maryland, era stato arrestato cinque giorni dopo in Pennsylvania.