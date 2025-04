Ilfattoquotidiano.it - La procura di Milano ha riaperto le indagini sull’omicidio del magistrato Bruno Caccia

Ci sarà una nuova inchiestadi. Ladiha chiesto e ottenuto la riapertura dellesull’assassinio deltore di Torino, ucciso da un commando della ‘ndrangheta il 26 giugno del 1983. Il nuovo fascicolo è a carico di Francesco D’Onofrio, 69 anni, già condannato come esponente della ‘ndrangheta, con una condanna alle spalle come presunto esponente della ‘ndrangheta e in passato anche ex militante dei Colp-Comunisti organizzati per la liberazione proletaria.Nel dicembre del 2023, il gip diMattia Fiorentini aveva già archiviato un’inchiesta su D’Onofrio, sospettato di essere uno dei killer di. L’indagine era stata avocata dallagenerale milanese. Poi, lo scorso settembre, D’Onofrio è stato fermato in un’inchiesta della Dda di Torino e della Guardia di Finanza sulla ‘ndrangheta in Piemonte.