“La piccinina“ ha conquistato la giuria di lettori

“La“ (edizioni e/o) della chiavennasca Silvia Montemurro (nella foto) hae fatto commuovere ladeidel Premio Wondy 2025, il concorso di letteratura resiliente vinto da Invernale (La Nave di Teseo) di Dario Voltolini. L’annuncio al Teatro Manzoni di Milano nel corso della tradizionale serata di festa tra parole e musica che accompagna la premiazione. "Ancora non ci credo – commenta Silvia –. Ero talmente presa dallo spettacolo, dagli ospiti, c’erano Noemi, la bravissima Frida Bollani, Gino Cecchettin che ha presentato la Fondazione Giulia. il risultato è arrivato in un clima straordinario e devo dire che il favore deiè quello che, non me ne voglia latecnica, mi lusinga e mi importa di più". Il Premio Wondy è nato nel 2018 in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso (1974-2016), conosciuta con il soprannome Wondy e autrice di “Wondy – ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro“ (Rizzoli, 2014).