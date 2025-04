Ilrestodelcarlino.it - La paura nei giorni dell’alluvione. In mostra le opere dei ragazzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al PR2 (Palazzo Rasponi 2) in via D’Azeglio 2 a Ravenna, ritorna lad’arte ’Fear off’, sulle ’paure’ in adolescenza allo scopo di dare voce e forma ad affetti vissuti dai. Durante l’anno scolastico 2022-23 sono stati interrogati con un’indagine informale e narrativa 330delle scuole secondarie di secondo grado che hanno risposto alla domanda “Qual è la tua più grande” durante il periodoche ha colpito il territorio di Ravenna nel maggio 2023. Nella galleria saranno esposte: lineolografie in originale e stampe, fotografie evocative di espressioni facciali e corporee di, oggetti di scena, piccole ceramiche, diari in acquerello e china, foto dei laboratori e la tenda in cui si “attraversano le paure” scritte dai, disegni realizzati nel laboratorio e di giovani espositori.