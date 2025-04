La palleggiatrice Beatrice Agrifoglio per il terzo anno di fila vestirà la maglia del Bisonte

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Ancora una conferma in casaFirenze. Attaccamento allae dedizione alla causa sono le locuzioni che meglio descrivono, che per la terza stagione consecutiva farà parte del reparto delle palleggiatrici de IlFirenze: la società ha deciso di confermare la 31 regista biturgense anche per il prossimo campionato, suggellando un rapporto con l’ambiente, lo staff e la dirigenza che con il tempo è diventato sempre più stretto. Anche nella scorsa stagione, Bea si è fatta trovare pronta ogni volta che è stata chiamata in causa, dando un grande apporto nel suo ruolo prima a Marta Bechis e poi a Ilaria Battistoni, e giocando diverse partite da titolare nell’incredibile finale di campionato, comprese quelle decisive per la conquista della salvezza.