Lanotiziagiornale.it - “La Pace in Ucraina non arriverà con la corsa al riarmo”. Sabato M5S & Co in piazza contro il piano RearmUE

Il Movimento 5 Stelle scende ina Romaprossimo per dire un netto “No al” e protestareil“Rearm EU” proposto dalla Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, giudicato inadatto per portare lain. Una manifestazione organizzata dai pentastellati, ma aperta a tutta la società civile e a tutte le forze politiche, che si preannuncia partecipata, con partenza alle 14 e comizio finale intorno alle 16 nei pressi del Colosseo.L’obiettivo, come dichiarato nella conferenza stampa tenuta a Strasburgo dagli eurodeputati M5S Pasquale Tridico e Danilo Della Valle, è chiaro: chiedere un’inversione di rotta rispetto a quella che viene definita “una deriva militarista pericolosa e insensata”.Un progetto fallimentare“5 aprile per noi sarà una giornata molto importante”, ha esordito Tridico, capodelegazione M5S al Parlamento Europeo.