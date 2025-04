Iodonna.it - La nuova fissa di celeb e stilisti. Da mero fermaglio a dichiarazione di stile

Note preziose. Nate nell’Età del Bronzo perre la stoffa, oggi le spille sono piuttosto un fresco mezzo espressivo. Il preferito di star e designer per esaltare, in men che non si dica, l’outfit da tappeto rosso (e non solo). Lo scopo? Brillare, soprattutto per originalità. Spille gioiello, 5 idee per indossarle X Leggi anche › Sulla giacca o sull’abito.