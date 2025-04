Laverita.info - «La 'Ndrangheta sfrutta l'intelligenza artificiale per il cybercrime»

Leggi su Laverita.info

Durante il convegno all'Università della Calabria organizzato dalla Guardia di Finanza è stato sottolineato il rischio dell'utilizzo dell'IA e come le forze dell'ordine possonorla per contrastare la criminalità organizzata. Per Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza «l'intervento umano resta fondamentale per validare le decisioni e garantire la giustizia».