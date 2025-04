Metropolitanmagazine.it - La naked allure è il trend dalle passerelle chic, perfetto per questa primavera (ma anche per l’estate)

I social l’hanno ribattezzata, ed è la tendenza moda che ha già fatto impazzire tutti. Si tratta di unbasato su trasparenze, giochi di vedo-non-vedo, malayering e silhouettes strategiche. Insomma, uno scoprire che lascia spazio all’immaginazione: lo abbiamo visto in passerella da Dior, Valentino, maDolce e Gabbana e Blumarine. Si chiamaed è la tendenza vedo-non-vedo diNon c’è bisogno, chiaramente, si indossare capi di alta moda per ricreare questo. Sarà necessario sfruttare quei tessuti quasi invisibili, come voile, tulle, organza. Mamaglieria finissima che lascia intravedere la pelle senza mai scoprirla del tutto. Sebbene si possa pensare che sonoche possono stare bene solo su corpi magri e slanciati, in realtà l’effetto aderente e micro, permette di fasciare benissimo qualsiasi fisicità.