"La musica parla un solo linguaggio". Mirca Rosciani da Pesaro a New York

Insegna, suona e dirige, tutto con passione e senza etichette. È stata tra le prime donne in Italia a dirigere orchestre e ad esigere che la si definisse semplicemente ’direttore’ e non ’direttrice’., originaria di Colleferro ma pesarese d’adozione dove vive e lavora da oltre vent’anni,della sua prossima esperienza che la vedrà salire sul podio a Newil 28 aprile per dirigere la Long Island Concert Orchestra. Un debutto importante negli States come direttore. Emozionata? "Sì e onorata di poter tornare in una città che adoro e nella quale avevo già debuttato con un concerto lirico nella storica Casa italiana Zerrilli Marimó. E questa volta in veste di direttore con un’orchestra importante come la Long Island Concert Orchestra in un concerto raffinato, ricco di première mondiali di compositori contemporanei di fama Internazionale".