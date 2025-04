Ilgiorno.it - La mozione sull’autismo: "Terapie per i bambini a carico della Regione". Sì unanime del Pirellone

Il Consiglio regionale si è espresso. E lo ha fatto all’unanimità, inviando alla Giunta presieduta da Attilio Fontana un invito bipartisan a fare quello che è necessario fare per rispondere ad un bisogno avvertito dai genitori deinello spettro autistico e per evitare di dover continuamente istruire cause legali, rincorrere le sentenze dei tribunali e liquidare, di volta in volta, i risarcimenti del caso. Alla Giunta regionale, ora, la scelta di raccogliere o lasciar cadere l’invito dell’Aula, scelta non scontata. Il riferimento è allapresentata ieri in Consiglio regionale da Forza Italia, quella anticipata nei giorni scorsi, quella relativa alla copertura delle spese per i trattamenti utili ai minori nello spettro autistico, oggi totalmente adelle famiglie. Primo firmatario il capogruppo Fabrizio Figini, in aula è stata Claudia Carzeri ad illustrarla.