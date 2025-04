La morte di Sara 27enne ha confessato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.25 "Ha ammesso i fatti. Ha. Ha risposto a qualche domanda, ma non ha spiegato cosa l'ha spinto ad aggredire. Si è reso conto della gravità dei fatti E'estremamente provato.Non so se è pentito.E' molto chiuso".Così il legale di Stefano Argentino fermato per ladella compagna d'AteneoCamparella La 22enne prima di essere accoltellata in un Sms alle amiche: "Dove siete? Il malato mi segue". Il Pm ha riferito che ilha uccisoperché rifiutato, dopo due anni di "attenzioni insistenti e reiterate". "Era morboso".