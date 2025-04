Iltempo.it - La linea di Fidanza sui dazi: “Aspettiamo Trump, ma bisogna dialogarci” | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

"Il rapporto transatlantico è per noi imprescindibile, lo è dal punto di vista commerciale, industriale, lo è dal punto di vista geopolitico, non dobbiamo perderlo perché magari in queste aule qualcuno ha voglia di rivincita rispetto alle elezioni americane.Donald, madialogare con lui e gli Usa". È quanto ha detto il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo Carlo, interpellato a margine dei lavori della plenaria a Strasburgo suiche Washington farà scattare alle 22 di mercoledì 2 aprile. Video TotalEu