Ilrestodelcarlino.it - La Liberazione vissuta anche coi pedali. Dieci studenti in bici sulla Linea Gotica

Quattrocento chilometri inlungo la, dal Tirreno all’Adriatico, sulle tracce della Resistenza.delle scuole superiori della provincia – Aurora Ghinelli e Giulio Foglietta del liceo artistico Mengaroni, Francesca Balloch e Valentina Zandri del liceo scientifico, musicale e coreutico Marconi, Katherine Scala del liceo classico Mamiani, Andrea Semprini dell’istituto agrario Cecchi, Carlo Franca dell’istituto alberghiero Santa Marta, Elio Lupo dell’istituto per l’artigianato e l’industria Benelli, Giovanni Rombaldoni e Giulio Patisso del liceo artistico Scuola del libro di Urbino – si stanno preparando a percorrere i luoghi di una delle pagine decisive della storia italiana, in un’impresa che li porterà in sella dal 25 aprile al 1° maggio. Il progetto si chiama "Sulle ruote della" ed è promosso da Arci Pesaro-Urbino e dall’Istituto Bramante-Genga, con il sostegno di partner pubblici e privati.