La guida di GQ per scegliere le giuste scarpe da padel

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.le miglioridaper il proprio stile di gioco è fondamentale per acquisire sicurezza e controllo in campo. Perché è importante che la scarpa segua ogni movimento, anche i cambi di direzione più repentini, evitando così infortuni a piedi e caviglie. Senza contare che il compito principale della scarpa è quello di fornire una buona aderenza con il terreno, ma al contempo di lasciare la possibilità di scivolare facilmente in maniera controllata per le palle veloci e di effettuare rotazioni repentine senza sentire dolori alle caviglie. Insomma, ilè sicuramente una disciplina che richiede calzature scelte ad hoc.