Lidentita.it - La “guerra del Dna” nel caso Garlasco: le unghie di Chiara dicono che è di Andrea Sempio

Leggi su Lidentita.it

Ile l’omicidio diPoggi – per il delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi -, con il via delle nuove indagini della Procura di Pavia sono ormai al centro di una vera e propria “del Dna”, sempre più intricata e giocata . La “del Dna” nel: lediche è diL'Identità.