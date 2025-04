Ilfattoquotidiano.it - La guerra dei dazi di Trump è una follia, ma la sovranista Meloni segue il pifferaio magico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Effettoa Wall Street post Inauguration Day. Lui si spaccia per un ‘businessman’ e gli elettori americani gli hanno creduto, ben due volte. Il grafico qui sotto parla chiaro, un’immagine vale 10 editoriali. La domanda è: in bancarotta con le sue aziende per ben sei volte, la settima sarà l’America? Dal chart si deduce che mentre sotto Obama e Biden l’indice principale della borsa americana S&P 500 ha mostrato una crescita costante, e rassicurante, nei primi 200 giorni post-insediamento dei due democratici, conassistiamo a un crollo verticale già dopo soli 50 giorni di ‘regno’, per certi versi autocratico. Un tracollo che stride con l’immagine di tycoon di successo che The Donald, egocentrico esibizionista, ama tanto ostentare.Ora, con la sua brillante strategia deiuniversali al 20%, da lui spacciata per abilità negoziale perché poi magari farà marcia indietro (robe da suk del Marocco) le cose – possiamo scommetterci – peggioreranno ancora.