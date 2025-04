Ilfattoquotidiano.it - La guardia del corpo di Lionel Messi è stata bandita dalla MLS: il motivo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non vogliono che io sia in campo”. Yassine Cheuko,deldi, attacca la Major League Soccer (MLS) dopo la decisione di bandirlo dal campionato. Al bodyguard dell’8 volte Pallone d’Oro è stato infatti vietato di accedere a bordo campo e sul terreno di gioco. Dopo essere già stato esclusoConcacaf, la Confederazione calcistica dell’America Centrale, a causa del suo comportamento considerato eccessivamente invasivo, l’MLS ha deciso di proibirgli di seguirea seguito di alcuni episodi controversi, tra cui numerosi scontri con membri degli staff avversari.Cheuko, celebre per essere diventato l’ombra del fuoriclasse argentino, segueovunque e più volte è intervenuto per proteggerlo da alcune invasioni di campo da parte dei tifosi. I video delle sue corse sono virali sui social.