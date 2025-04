Calcionews24.com - La Francia e la Ligue 1 tremano ancora per i diritti TV. Possibile interruzione degli accordi con Dazn: i dettagli

Leggi su Calcionews24.com

Tremail calcio francese in temaTV, conche vorrebbe interrompere l’accordo con la1 già al termine di questa stagione Non si calmano le acque inin materia diTV. La situazione già critica per la1, massimo campionato francese, non sembrerebbe migliorare in vista della nuova .