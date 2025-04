Quicomo.it - La fortuna bacia ancora Cantù: maxi vincita di 100mila euro con 10eLotto

Leggi su Quicomo.it

Lala Lombarda con il. Come riporta Agipronews, lapiù alta del concorso di martedì 1 aprile è stata infatti realizzata a, in provincia di Como:grazie a un “9” Doppio Oro centrato in un punto vendita di via Lombardia. L'ultimo concorso del.